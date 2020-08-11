В Вологде задержали серийного похитителя алкоголя

Сотрудники Росгвардии задержали вологжанина за попытку похищения алкоголя из супермаркета. Оказалось, что молодой человек находится в розыске за другие преступления.

Инцидент произошёл в магазине на улице Гагарина. Там один из покупателей взял с прилавка бутылку ликера за 1700 рублей и, не пряча ее, прошел мимо кассы. Продавцы нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на охраняемый объект прибыл ближайший экипаж Росгвардии. Мужчину задержали. Оказалось, что это не первое его подобное преступление.

«С июня этого года вологжанин 1987 г. р. находится в розыске. Кроме того, приметы задержанного совпали с разыскиваемым злоумышленником, который на минувших выходных открыто похитил бутылку водки в одном из продуктовых магазинов на ул. Ильюшина областного центра», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Теперь молодым человеком будет заниматься полиция.

Ранее бывшего работника магазина «Красное& Белое» в Череповце оштрафовали за продажу пива девочке-подростку. Сам молодой человек говорит, что не стоял за прилавком. Дело рассматривалось в мировом суде. Об итогах разбирательства писал NewsVo.