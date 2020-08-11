«На мне не было бейджика „Витюша“»: экс-работник «К& Б» в Череповце отрицает, что продал пиво подростку

11.08.2020 [Общество]

В Череповце бывшего работника магазина «Красное& Белое» оштрафовали за продажу пива девочке-подростку. Сам молодой человек говорит, что не стоял за прилавком. Дело рассматривалось в мировом суде.

Инцидент произошёл 6 марта в три часа дня. Покупательница была подставная. Девушка участвовала в рейде «общественного контроля». Руководитель этой группы в суде заявил, что был свидетелем того, как «молодой человек с бейджиком „Витюша“ продал несовершеннолетней пивной напиток». Общественник сразу вызвал полицию, но продавец стражам порядка не сознался.

Сам череповчанин на разбирательство не явился. Но в прошлом судебном заседании он пояснил, что работал в магазине специалистом по предотвращению потерь и не пользовался кассовым аппаратом.  

«В тот день работала Алена, Света и администратор Виктория. Он с 8.30 был у магазина, так как администратор попросила его разгрузить машину и потом пообещала отпустить. С работы он ушел около 13.00. Молодых людей на смене не было. На нем был бейджик „Виктор“», — приводит пресс-служба судов Вологодской области версию молодого человека.

На этом заседании была представлена видеозапись с камер магазина. На кадрах было видно, как молодой человек с бейджиком «Витюша» продаёт несовершеннолетней пивной напиток.

«В судебном заседании несовершеннолетняя показала, что молодой человек, который находился у кассы, продал ей алкогольный напиток. Кроме него были продавцы женщины, мужчин продавцов не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге 19-летнего череповчанина признали виновным по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 30 000 рублей.
 

Тэги: алкоголь, Череповец, общественники

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