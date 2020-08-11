Новый сезон Том Сойер Феста в Тотьме: волонтёры красят дом в центре города и приглашают всех желающих присоединиться

Фестиваль Том Сойер Фест начался в августе в Тотьме. На этот раз организаторы выбрали для покраски дом № 8 по улице Садовой. Он находится практически в самом центре города, в парке Вахрушова.

«В этот раз мы помогаем тотьмичам преобразить прекрасный дом на Садовой, — сообщают организаторы фестивля в соцсетях. — В нем три квартиры, но жители уже в возрасте, и одним им сложно осилить такой большой дом. А домик прекрасен. Такой аккуратный, ажурный и находится почти в центре Тотьмы».

На этой неделе работы планируются во вторник, среду и четверг с 18.00-20.00, а также в выходные с 12:00 до 16:00. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к работам:

«Мы очень нуждаемся в помощи жителей Тотьмы, так как нас очень мало, такими силами мы не справимся. Помогите, нам, пожалуйста, в покраске дома или в поиске добровольцев на помощь. Кто на сколько сможет прийти, хотя бы по полчасика поработать. Работа не сложная, просто покраска».

Напомним, что Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные дома на средства спонсоров.

Фестиваль появился в Самаре в 2015 году и на данный момент к нему присоединились более 50 городов России.

В Вологде Том Сойер Фест проводится с 2018 года. А в Тотьме с 2019 года.