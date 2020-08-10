Вологжанке увеличили компенсацию за ДТП в три раза

Суд апелляционной инстанции почти в три раза поднял размер компенсации за ДТП пострадавшей в нём вологжанке, до 59 000 рублей. Предыдущая инстанция присудила женщине 20 тысяч.

Виновником того ДТП был нынешний ответчик. В нём пострадали женщина и её ребёнок. Вологжанка обратилась в городской суд с требованием компенсации вреда здоровью, в том числе стоимости лекарств и утраченного заработка, морального вреда, причинённого ей вследствие аварии.

По мнению прокуратуры, в городском суде не верно подсчитали итоговую сумму, исключив из неё стоимость лекарств. Кроме того, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сама истица «необоснованно снизила размер утраченного заработка на сумму полученного пособия за период временной нетрудоспособности». Надзорное ведомство направило представление в вышестоящую инстанцию.

В итоге областной суд согласился с доводами надзорного ведомства. Вологжанке присудили 59 тысяч рублей.

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