Водитель без прав устроил в Вологде ДТП, в котором пострадал ребёнок

20-летний водитель Audi A6 устроил ДТП с двумя машинами в Вологде, в котором пострадал ребёнок. Авария произошла 8 августа в 18:30 на перекрёстке улиц Ленинградской и Петина.

Виновник двигался в направлении из центра. Проезжая перекрёсток на красный сигнал светофора, он врезался в Toyota Camry, а затем столкнулся с автомобилем LADA Vesta. За рулём последней находился 45-летний водитель, его пассажиркой была 7-летняя девочка. В результате столкновения пострадал ребёнок.

Врачи оказали ей медицинскую помощь и назначили курс лечения. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но его задержали в течение суток. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека нет, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

Часом позже вблизи этой аварии случилось ещё одно ДТП. Водитель Renault врезалась в забор на Гончарной, 2, а затем в стоящий автомобиль Toyota RAV4. Водителя внутри не было, но была 49-летняя пассажирка. Она получила ушибы, медики направили женщину на амбулаторное лечение. Виновник ДТП с места скрылся, позже его задержали. Выяснилось, что машиной управляла 42-летняя женщина без прав.

Ранее NewsVo писал о ДТП, которое произошло 9 августа в Вологодском районе. Водитель за рулём BMW врезался в столб, в результате три человека получили травмы.