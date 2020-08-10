Первая партия вакцины против гриппа поступит в Вологодскую область в конце августа

Вакцинация населения Вологодской области от гриппа традиционно пройдет с сентября по ноябрь. На сегодняшний день гарантированно заказаны на средства федерального бюджета 570 тысяч доз препарата, ещё 20 тысяч профинансированы из региональной казны. Также вакцины закупают предприятия.

На территории региона будет использоваться вакцина российского производства четырёх типов. Для детей и беременных женщин подготовлены препараты без консерванта, сообщают в правительстве региона.

Ранее NewsVo писал, что в этом сезоне в Вологодской области планируется привить 60% населения. Вакцинация, как ранее заверял губернатор, будет только добровольной.