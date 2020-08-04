Вакцинацей от гриппа в Вологодской области планируют охватить не менее 60% населения

Вакцинация от гриппа в Вологодской области должна охватить не менее 60% населения, а в группах риска 75%. Об этом сообщил губернатор области в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 3 августа.

— Я поручаю департаменту финансов и департаменту здравоохранения подготовить предложения по выделению необходимого объема средств для проведения вакцинации не менее 60% населения Вологодской области, а группы риска — это наши ветераны, пенсионеры и те, кто имеет хронические заболевания — вакцинация должна пройти не менее, чем у 75% населения. Эту задачу поставил президент, поэтому попрошу подготовить расчет, — сказал Олег Кувшинников. — Поручаю заместителю губернатора области Ларисе Владимировне Каманиной организовать вакцинацию населения против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения, в том числе не менее 75% среди группы риска. Департаменту финансов области обеспечить софинансирование вакцинации из областного бюджета при необходимости, если мы своевременно не получим федеральное финансирование.

Сославшись на слова президента, губернатор отметил, что вакцинация должна быть только добровольной.

— Нам очень важно объяснить людям, в чем важность и польза прививок, ведь в первую очередь, это забота о собственном здоровье. Считаю необходимым развернуть информационную кампанию среди населения о мерах профилактики гриппа и о важности вакцинации против гриппа с привлечением средств массовой информации, — сказал Олег Кувшинников.

Кувшинников также подчеркнул, что необходимо заранее пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимых медикаментов, медоборудования, антисептиков, масок.