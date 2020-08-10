В Белозерске создали народную карту по свалкам и площадкам с ТКО

Городской паблик On-line Белозерск запустил картографический проект по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Его целью является наведение порядка с местами сбора коммунальных отходов, а также решение проблемы несанкционированных свалок.

Планируется провести инвентаризацию всех мест сбора ТКО и нанести их на карту с описанием состояния и соответствия нормативным актам. На карту также планируется нанести и все несанкционированные свалки. Поучаствовать в проекте предлагают всем местным жителям.

«В комментариях присылайте фотографии контейнерных площадок с указанием адреса или включенным определением местоположения если фотографируете со смартфона. Мы будем добавлять их на карту», — призывают создатели проекта.

Они уточняют, что создаваемая карта является интерактивной. Кроме информации по контейнерной площадке на ней будут отображаться данные то том, убран мусор рядом с ней или нет.

«Если мусор рядом с площадкой не убран — то значок будет красный, если убран — то зеленый», — пояснили они.

На данный момент карта содержит порядка двухсот позиций с описанием мест для складирования мусора. Среди параметров — тип покрытия площадки, наличие ограждения, тип контейнеров, собственник и кадастровый номер земельного участка.

Как сообщает администрация Белозерского района, в прошлом году муниципалитет оборудовал более 40 контейнерных площадок. На это, как утверждается, было израсходована более миллиона рублей. Работы по дальнейшему обустройству мусорных площадок местные власти обещают продолжить в 2021 году. В этом году бюджетных денег на эти цели не хватило.

«В этом году большую часть финансов, запланированных на благоустройство города, администрация была вынуждена потратить на вывоз навалов мусора. Деньги на строительство площадок будут учтены при формировании бюджета следующего года», — поясняет районная администрация, отвечая на соответствующий вопрос местного жителя в соцсетях.

Публикации о стихийных свалках или плохо обслуживаемых мусорных площадка в последние месяцы стали основными темами белозерского городского паблика. Только с начала августа на ресурсе появились четыре такие поста.

Ранее NewsVo рассказывал о жителе Шекснинского района, которого суд привлёк к административной ответственности за организацию несанкционированной свалки.