Жителя Чёбсары, организовавшего незаконную свалку возле своего дома, оштрафовали на тысячу рублей

03.08.2020 [Общество]

Суд привлёк жителя Шекснинского района к административной ответственности за организацию несанкционированной свалки.

По материалам дела, свалка была обнаружена во время проверки соблюдения требований по сбору и вывозу отходов, организованной администрацией района в мае 2020 года.

«В ходе рейда в пос. Чебсара была обнаружена несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов площадью 80 кв.м, организованная местным жителем возле дома, в котором он проживает, о чем был составлен протокол об административном правонарушении»,- сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: свалка, мусор, штрафы, суды

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