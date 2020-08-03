Жителя Чёбсары, организовавшего незаконную свалку возле своего дома, оштрафовали на тысячу рублей

Суд привлёк жителя Шекснинского района к административной ответственности за организацию несанкционированной свалки.

По материалам дела, свалка была обнаружена во время проверки соблюдения требований по сбору и вывозу отходов, организованной администрацией района в мае 2020 года.

«В ходе рейда в пос. Чебсара была обнаружена несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов площадью 80 кв.м, организованная местным жителем возле дома, в котором он проживает, о чем был составлен протокол об административном правонарушении»,- сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.