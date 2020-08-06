Объем ввозимого на полигон в селе Климовском мусора уменьшили в два раза

В Череповецком районе в два раза уменьшили объем ввозимого на полигон в селе Климовском мусора. Об этом в ходе визита на объект заявил заместитель губернатора области Виктор Рябишин.

«Населением ставится вопрос о полном закрытии полигона. Чтобы это сделать, необходимо определить способ рекультивации территории для обеспечения ее экологической безопасности. Мною дано поручение составить график работ для определения сроков закрытия. Будут внесены соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами. Сейчас мы будет утилизировать небольшие объемы мусора и параллельно вести рекреационные работы. С оператором полигона — ООО „Аквалайн“ — договорились об использовании полигона картами», — цитирует Рябишина пресс-служба регионального правительства.

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «АкваЛайн» оштрафовали за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, которые фирма допустила при эксплуатации полигона, на 175 тысяч рублей.

Полигон ТКО в деревне Климовское изначально был рассчитан только для нужд населенного пункта, однако в результате изменения схемы обращения с отходами стал местом утилизации мусора из Белозерского и Череповецкого районов. Жители деревень Климовское, Поповское, Васильевское и Частобово Череповецкого района просят закрыть свалку, который находится всего в 300 метрах от их домов. Стойкий запах отходов, воронье над домами и огородами, разлетающийся мусор — условия, в которых людям приходится жить. Таковы результаты мусорной реформы, с которыми жители столкнулись лично.