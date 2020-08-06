С 6 августа открывается регулярное авиасообщение между Вологдой и Архангельском

06.08.2020 [Общество]

С 6 августа запущено регулярное авиасообщение Архангельск — Вельск — Вологда. Рейсы будут совершаться два раза в неделю – по вторникам и четвергам.

— Вылет из аэропорта Архангельск — 11:00, прилет в Вельск — 12:20. Вылет из аэропорта Вельск в Вологду в 13:00, а прибытие в 13:55. Обратный рейс по маршруту Вологда-Вельск-Архангельск будет осуществляться в 14:30 из Вологды, расчетное время прибытия в Вельск — 15:25, а в 16:00 — вылет в Архангельск, — сообщает сайт аэропорта Архангельска.

Обслуживать авиамаршрут будет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд, для перевозки пассажиров используют самолеты Л-410. Стоимость билета по маршруту Архангельск-Вологда - 3708 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 июля запустили программу регулярных рейсов по маршруту Архангельск-Котлас-Череповец по понедельникам, средам и пятницам. 

Тэги: авиасообщение

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