С 31 июля запустят авиарейсы из Архангельска в Череповец

31 июля запустят программу регулярных рейсов по маршруту Архангельск-Котлас-Череповец по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будет выполнять авиакомпания «2-й Архангельский ОАО».

— Регулярные рейсы предусматривают удобное стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт- Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец», — говорится в сообщении международного аэропорта «Архангельск».

Рейс и маршрут *Вылет – прибытие АЧ-539 Архангельск (Талаги) – Котлас 11:00 – 12:50 АЧ-539 Котлас – Череповец 13:30 – 15:30 АЧ-540 Череповец – Котлас 16:10 – 18:10 АЧ-540 Котлас – Архангельск (Талаги) 18:50 – 20:40

Стоимость пассажирского тарифа на участке Архангельск – Котлас составит 3294 рубля, Котлас – Череповец 3708 рублей, Архангельск (Талаги) – Череповец 7002 рубля в одну сторону.