С 31 июля запустят авиарейсы из Архангельска в Череповец

28.07.2020 [Общество]

31 июля запустят программу регулярных рейсов по маршруту Архангельск-Котлас-Череповец по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будет выполнять авиакомпания «2-й Архангельский ОАО».

— Регулярные рейсы предусматривают удобное стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт- Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец», — говорится в сообщении международного аэропорта «Архангельск».

Рейс и маршрут

*Вылет – прибытие

АЧ-539  Архангельск (Талаги) – Котлас

11:00 – 12:50

АЧ-539  Котлас – Череповец

13:30 – 15:30

АЧ-540  Череповец – Котлас

16:10 – 18:10

АЧ-540  Котлас – Архангельск (Талаги)

18:50 – 20:40

 

Стоимость пассажирского тарифа на участке Архангельск – Котлас составит 3294 рубля, Котлас – Череповец 3708 рублей, Архангельск (Талаги) – Череповец 7002 рубля в одну сторону.

 

Тэги: авиация

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