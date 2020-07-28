С 31 июля запустят авиарейсы из Архангельска в Череповец

31 июля запустят программу регулярных рейсов по маршруту Архангельск-Котлас-Череповец по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будет выполнять авиакомпания «2-й Архангельский ОАО».
— Регулярные рейсы предусматривают удобное стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт- Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец», — говорится в сообщении международного аэропорта «Архангельск».
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Рейс и маршрут
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*Вылет – прибытие
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АЧ-539 Архангельск (Талаги) – Котлас
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11:00 – 12:50
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АЧ-539 Котлас – Череповец
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13:30 – 15:30
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АЧ-540 Череповец – Котлас
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16:10 – 18:10
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АЧ-540 Котлас – Архангельск (Талаги)
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18:50 – 20:40
Стоимость пассажирского тарифа на участке Архангельск – Котлас составит 3294 рубля, Котлас – Череповец 3708 рублей, Архангельск (Талаги) – Череповец 7002 рубля в одну сторону.