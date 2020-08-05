В Вологодской области стартовал футбольный сезон

05.08.2020 [Спорт]

В первом туре Первенства России по футболу среди любительских команд III лиги «Золотое кольцо», «СДЮШОР-Вологда» 5 августа сыграл вничью с молодежной командой ивановского «Текстильщика». Матч завершился со счетом 0:0.

Игра прошла без зрителей, при строгом соблюдении правил противоэпидемической безопасности. В следующем туре, 12 августа, вологжане на своем поле примут костромской «Спартак».

Ранее NewsVo сообщал, что футбольный клуб «Череповец» пропустит первый тур Первенства России «Золотое кольцо»

Тэги: Футбол, Золотое кольцо

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
В Вологде незаконно возводят мансардный этаж здания учебного центра на улице Чехова
28 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
03.08.2020 [Общество]

Поездка по карте «Забота» в автобусах Вологды станет дешевле на три рубля

1248
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Юношеская баскетбольная команда «Бульдоги» поможет бездомным животным «Велеса»
В Вологодской области стартовал футбольный сезон
Двух жителей Вологды обвиняют в грабежах и вымогательствах
В Вологде суд признал незаконным бездействие пристава по изъятию документов у банкрота
Славянский переулок в Вологде будет строить ООО «Дорсервис»
Две выставки кукол откроются в Великоустюгском музее-заповеднике 7 августа
КамАЗ со стройки детсада на улице Ярославской в Вологде протаранил стоявший рядом ВАЗ
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2019
0
05.08.2020 [БлогоVO]

Такие масштабные ремонтные работы в районе идут, наверное, впервые. Но бабушкинцы надеются на большее

115
0
05.08.2020 [Обзор Прессы]

Тракторист из Чагоды нашел яйцо динозавра?

365
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика