В Вологодской области стартовал футбольный сезон

В первом туре Первенства России по футболу среди любительских команд III лиги «Золотое кольцо», «СДЮШОР-Вологда» 5 августа сыграл вничью с молодежной командой ивановского «Текстильщика». Матч завершился со счетом 0:0.

Игра прошла без зрителей, при строгом соблюдении правил противоэпидемической безопасности. В следующем туре, 12 августа, вологжане на своем поле примут костромской «Спартак».

Ранее NewsVo сообщал, что футбольный клуб «Череповец» пропустит первый тур Первенства России «Золотое кольцо»