Футбольный клуб «Череповец» пропустит первый тур Первенства России «Золотое кольцо»

Запланированный на 5 августа матч ФК «Череповец» с ФК «Ростов Великий» не состоится.

— В связи с пандемией, в Вологодской области сохранился запрет на участие в соревнованиях за пределами региона. Таким образом, ФК «Череповец» запрещён выезд за пределы области для проведения спортивных соревнований, — так объясняют отмену матча в группе клуба в соцсети.

«СДЮШОР-Вологда» проводит первый тур дома, на своим поле завтра примет ивановский «Текстильщик-М».

Режим повышенной готовности на Вологодчине продлен до 31 августа, за это время вологодская и череповецкая команды должны будут провести ещё два матча на выезде. У «СДЮШОР-Вологда» игры с «Агатом» из Ярославской области в третьем туре, ФК «Череповец» должен сыграть с молодежкой ярославского «Шинника» в четвертом.