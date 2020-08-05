Пристройка к перинатальному центру в Вологде готова на 81%

05.08.2020 [Общество]

Обновленный перинатальный центр планируют открыть в Вологде осенью 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Контракт на строительство пристройки стоимостью 336,7 млн. был подписан в сентябре 2019 года с ООО «Инвестстрой». Изначально планировалось, что выполнить все работы подрядчик должен до 30 ноября 2020 года.

«Строительная готовность объекта — более 80%, отставаний от графика нет, финансирование обеспечено в полном объеме. Это говорит о том, что уже в конце октября — начале ноября мы сможем открыть перинатальный центр», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Закупки необходимого оборудования уже ведутся: процедуры проводит и Комитет госзаказа Вологодской области, и само медучреждение. Поставка запланирована на сентябрь.

Ранее Newsvo писал, что Вологодская область получит из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей на расширение перинатального центра Областной клинической больницы. Средства придут в регион двумя траншами по 237 млн. и 243 млн. рублей, сообщала пресс-служба губернатора.

На эти деньги планируется возвести пристройку к существующему зданию акушерского корпуса. Напомним, этот та самая пристройка, о возведении которой в департаменте здравоохранения заявили в январе 2014 года. Ориентировочным сроком сдачи объекта тогда назывался 2015 год. Михаил Дуганов, который тогда исполнял обязанности начальника департамента здравоохранения, говорил, что на строительство пристройки необходимо около полумиллиарда рублей, проект в то время, по его словам, уже был готов и проходил согласование.

Тэги: перинатальный центр

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