18-летний житель Великого Устюга украл велосипед у ребёнка на детской площадке

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу велосипеда с детской площадки.

В полицию обратилась жительница города и рассказала, что у её ребёнка на детской площадке украли велосипед. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что спрятал велосипед в кустах у своей работы, чтобы в дальнейшем разобрать его на запчасти, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Украденный велосипед возвращён законному владельцу.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Вологодского района проехал 70 километров на украденном велосипеде.