Вологжанин проехал 70 километров на украденном велосипеде

04.08.2020 [Происшествия]
Вологжанин проехал 70 километров на украденном велосипеде

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипеда. Потерпевший рассказал правоохранителям, что припарковал свой велосипед возле магазина на улице Ленинградской. Вернувшись через десять минут, он обнаружил, что велосипед исчез. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Личность возможного подозреваемого удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 58-летний житель Вологодского района. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«В беседе с полицейскими задержанный рассказал, что живет в семидесяти километрах от Вологды и это расстояние он преодолен на похищенном транспорте, так денег на проезд у него не оказалось», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Украденный велосипед возвращён законному владельцу.

Тэги: кража велосипедов
Фото пресс-службы областного УМВД

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