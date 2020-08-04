Череповчанин украл из магазина системный блок, перепутав его с кассовым ящиком

Череповчанин похитил из магазина на улице Олимпийской системный блок компьютера, перепутав его с кассовым ящиком. Сотрудники торговой точки оценили ущерб в 15 тысяч рублей.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что стеклянная дверь магазина была разбита бетонным блоком. Изучив запись с камер видеонаблюдения, оперативники составили ориентировку на подозреваемого и направили всем дежурным нарядам.

Отработав базу данных ранее судимых граждан, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 53-летний житель города. Мужчину задержали в Заягорбском районе и доставили в отдел полиции.

— В разговоре со следователем мужчина признался, что совершил хищение имущества. По словам злоумышленника, ночью в состоянии алкогольного опьянения он проник в помещение и попытался найти кассовый ящик. Ощупав в темноте предмет, похожий на ящик, он выдернул его из-под стола и унес домой. Когда стало понятно, что эта не та вещь, которая ему была необходима, мужчина выкинул системный блок в мусорный контейнер, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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