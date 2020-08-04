Троих вологжан оштрафовали за незаконную организацию азартных игр

В Вологде суд вынес решение по делу о незаконном проведении азартных игр.

По версии следствия, 26-летний подсудимый организовал игорное заведение в арендованном подвале дома на улице Ленинградской в сентябре 2017 года. В качестве администраторов он привлёк своих знакомых – 22-летнего и 32-летнего обвиняемых.

«Действуя согласованно, члены преступной группы принимали денежные средства от клиентов, обеспечивали процесс игры, выдавали выигранные денежные средства, распределяли доходы между собой», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, полицейские пресекли деятельность заведения в августе 2019 года. Из помещения клуба тогда изъяли 10 компьютеров, на которых были установлены программы для азартных игр.

Всем подсудимым назначено наказание в виде судебного штрафа: организатору – 150 тысяч рублей, администраторам – по 50 тысяч рублей.