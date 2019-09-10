В Вологде полиция закрыла незаконный игорный клуб на улице Ленинградской

10.09.2019 [Происшествия]

В Вологде пресекли деятельность незаконного игорного клуба на улице Ленинградской. В отношении 26-летнего и 31-летнего организаторов азартных игр возбуждено уголовное дело.

— По версии следствия, подозреваемые 1993 и 1988 г. р. в арендованном ими помещении одного из домов по улице Ленинградской незаконно организовали проведение азартных игр с использованием компьютерной техники. В целях конспирации было установлено тонированное стекло на входную дверь и ограничен доступ игроков, — сообщает региональное управление следственного комитета.

7 августа полицейские изъяли из помещения клуба 10 компьютеров, на которых были установлены программы для азартных игр. 

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны). Ведется следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что в центре Вологды в здание на улице Батюшкова, 11, где в марте этого года в очередной раз закрыли игровой клуб, спустя два дня снова завезли компьютеры для ведения аналогичного незаконного бизнеса. Нарушители законодательства об игорном бизнесе работают в этом здании как минимум с 2014 года и до сих пор «отделывались» лишь штрафами.

 

 

Тэги: игровые клубы

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