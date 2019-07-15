На улице Батюшкова в Вологде после закрытия игорного клуба снова открыли этот бизнес в том же здании

15.07.2019 [Происшествия]

В центре Вологды в здание на улице Батюшкова, 11, где в марте этого года в очередной раз закрыли игровой клуб, спустя два дня снова завезли компьютеры для ведения аналогичного незаконного бизнеса. Как подсчитал NewsVo, нарушители законодательства об игорном бизнесе работают в этом здании как минимум с 2014 года и до сих пор «отделывались» лишь штрафами.

Незаконный игровой клуб на Батюшкова, 11 в 2016 году. Фото Евгения Доможирова.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 28 марта 2019 года игорный клуб в цокольном этаже на Батюшкова, 11 был закрыт сотрудниками УМВД. Полицейские изъяли там 35 компьютеров. Работал этот клуб как минимум с 20 декабря 2018 года, организатор - 33-летний вологжанин.

Однако уже спустя два дня после закрытия заведения там снова открылся… игорный клуб. 1 апреля эти же самые помещения арендовал для проведения азартных игр 32-летний вологжанин. Он разместил в них 27 компьютеров с подключением к интернету.

- Так он дистанционно контролировал игровые компьютеры, получая информацию о балансе денежных средств, находящихся на счете игровой точки. Подозреваемый также привлек для обеспечения деятельности игрового клуба в качестве администратора 20-летнюю вологжанку, которая принимала денежные средства от клиентов, начисляла кредиты на компьютеры на сумму полученных денежных средств, обслуживала процесс игры, а также при желании клиентов выдавала выигранные ими денежные средства, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Незаконный игровой клуб на Батюшкова, 11 в 2016 году. Фото Евгения Доможирова.

3 апреля 2019 года работу клуба остановили сотрудники УМВД. Интересно, что эта же 20-летняя вологжанка работала администратором и в игровом клубе, который там закрыли 28 марта. Из этого можно предположить, что организаторы обоих незаконных клубов знакомы между собой.

В отношении девушки также возбуждено уголовное дело - по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Уголовные дела в отношении 32-летнего и 33-летнего вологжанин переданы в суд, в отношении 20-летней девушки расследование продолжается. 

Напомним, что незаконные игровые клубы работают в здании на улице Батюшкова, 11 уже много лет. Так, весной 2018 года в Вологде вынесли приговор 31-летнему мужчине по фамилии Богдан, который содержал там подпольное казино с декабря 2014 года по август 2016 года. Неизвестно, сколько денег он заработал за эти годы на незаконном бизнесе. Суд приговорил его к штрафу 70 000 рублей. Как сообщал ранее Newsvo, игорным бизнесом этот мужчина начал заниматься гораздо раньше 2014 года. Об этом свидетельствуют данные мирового суда, который в 2012 году вынес решение о привлечении бизнесмена к административной ответственности по ч.1 ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил ему штраф в размере 30 000 рублей с конфискацией игрового оборудования: шесть материнских плат и шесть компьютеров. 

Тэги: игровые клубы, нарушения

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