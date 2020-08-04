Печь для выпаривания соли построят в Тотьме

Печь-домницу для выпаривания соли построят в Тотьме. Такая печь станет действующим музейным экспонатом и поможет сделать наглядным технологический процесс добычи соли, который раньше использовали тотьмичи.

Ранее NewsVo рассказывал, что Тотемское музейное объединение выиграло грант в 3 млн рублей на реализацию проекта «Труба зовёт!», посвященного солепромышленному наследию района. В рамках проекта на территории около краеведческого музея будет достроен «Соляной дворик», где разместятся подлинные артефакты солепромышленного наследия района. Благодаря появлению печи для выварки, туристы смогут увезти из Тотьмы в качестве сувенира настоящую выпаренную соль, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Помимо этого, сейчас в Тотьме проходит конкурс на лучший проект арт-объекта «Кристалл соли». В музее Тотьмы работает интерактивная «соляная» выставка. Кроме того, сотрудники музея недавно презентовали созданную ими настольную игру «Удивительное соляное путешествие», которая знакомит юных игроков с особенностями соляного промысла и историей его развития в России.

Напомним, что с 15 по 17 века Тотьма была одним из крупнейших городов, где добывали соль. Одно время ее называли Посад Соли Тотемской или Соль Тотемская, по аналогии с Солью Вычегодской, Солью Галицкой и другими.

