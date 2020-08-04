Печь для выпаривания соли построят в Тотьме

04.08.2020 [Культура]

Печь-домницу для выпаривания соли построят в Тотьме. Такая печь станет действующим музейным экспонатом и поможет сделать наглядным технологический процесс добычи соли, который раньше использовали тотьмичи.

Ранее NewsVo рассказывал, что Тотемское музейное объединение выиграло грант в 3 млн рублей на реализацию проекта «Труба зовёт!», посвященного солепромышленному наследию района. В рамках проекта на территории около краеведческого музея будет достроен «Соляной дворик», где разместятся подлинные артефакты солепромышленного наследия района. Благодаря появлению печи для выварки, туристы смогут увезти из Тотьмы в качестве сувенира настоящую выпаренную соль, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Помимо этого, сейчас в Тотьме проходит конкурс на лучший проект арт-объекта «Кристалл соли». В музее Тотьмы работает интерактивная «соляная» выставка. Кроме того, сотрудники музея недавно презентовали созданную ими настольную игру «Удивительное соляное путешествие», которая знакомит юных игроков с особенностями соляного промысла и историей его развития в России.

Напомним, что с 15 по 17 века Тотьма была одним из крупнейших городов, где добывали соль. Одно время ее называли Посад Соли Тотемской или Соль Тотемская, по аналогии с Солью Вычегодской, Солью Галицкой и другими.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
27 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
Открытие новой школы в Соколе перенесли на октябрь 2020 года
03.08.2020 [Общество]

Изготовленную ремесленниками обувь убрали из списка подлежащих обязательной маркировке товаров

496
0
03.08.2020 [Общество]

В Кадуйском районе 82-летняя пенсионерка провела неделю в лесу

1299
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии
Печь для выпаривания соли построят в Тотьме
В Вологде рабочий погиб на стройке дома по улице Карла Маркса
Вакцинацей от гриппа в Вологодской области планируют охватить не менее 60% населения
В Грязовце владельца памятника архитектуры обязали демонтировать металлические панели с фасадов
В Вологодской области завершились летние замеры накапливаемого мусора
В Вологде не выехавших на вызов о дебошире полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

1830
0
04.08.2020 [БлогоVO]

Особенно прекрасны перед грозой ветряные мельницы-столбовки

123
0
03.08.2020 [Обзор Прессы]

Секретный фарватер

370
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика