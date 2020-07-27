Интерактивная «соляная» выставка открылась в музее Тотьмы

Выставка «Знакомьтесь, NaCl» работает в отделе природы Тотемского краеведческого музея. Проект реализован в рамках проекта «Труба зовёт», который поддержал Фонд президентских грантов.

- Выставочный проект представляет соль с точки зрения науки химии и предлагает всем желающим узнать, из каких химических элементов состоит белый кристалл соли. Благодаря проведению несложных опытов, можно понять не только, как соль взаимодействует с другими веществами, но и ответить на вопрос, почему в солёной воде легче научиться плавать, - говорится в анонсе выставки на странице музея в социальной сети.

На этой выставке посетители также узнают, какие бывают виды соли, в каких отраслях производства она используется и как влияет её количество на организм человека.

Помимо этого, тотьмичам и гостям города предлагается сыграть в настольную игру «Удивительное соляное путешествие». Игру разработали участники Фонда общественных инициатив Тотемского муниципального района «Соль Земли» и сотрудники Тотемского музейного объединения.

- «Удивительное соляное путешествие» предлагает игрокам на время стать жителем одного из соляных городов России и через непроходимые леса и могучие реки отправиться на соляную ярмарку в торговый город. Выдвигаясь в дальнюю дорогу, соляные города на своём пути будут собирать пудовые мешки с дорогой солью, отвечая на каверзные Солевопросы и, открывая любопытные Солефакты. Во время путешествия надо быть очень внимательным, так как по пути можно не только открыть новый соляной источник, но и попасть в плен к лихим разбойникам, - рассказывают об игре сотрудники музея.

В ближайшее время настольную игру «Удивительное соляное путешествие» в качестве дружеского подарка отправят в соляные города и сёла России – село им. Бабушкина, Сольвычегодск, Солигалич, Нёноксу, Соликамск, село Некрасовское (Большие Соли) и другие.

Тотемский краеведческий музей работает по адресу: Тотьма, ул.Ворошилова, д.44. Часы работы: 10.00 – 17.00, ежедневно, кроме понедельника.