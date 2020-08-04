В Вологде не выехавших на вызов о дебошире полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

04.08.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за несвоевременный выезд по вызову о дебошире в квартире с маленькими детьми. 

— В УМВД России по городу Вологде по факту несвоевременного реагирования на сообщение о происшествии проведена служебная проверка, по ее результатам ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе пресс-службы УМВД по Вологодской области на запрос NewsVo.

Какие именно «лица» привлечены к ответственности, в пресс-службе не пояснили. 

Как ранее сообщал NewsVo, историю, которая с ней произошла 5 мая, в «Онлайн Вологде» рассказала женщина, живущая «в районе стадиона «Витязь». Пост был размещен анонимно. По словам вологжанки, в тот день она вызвала сантехника из управляющей компании, который должен был поменять подводку к смесителю на кухне.

— В процессе работы с ним случился приступ, похожий на эпилепсию, сразу напишу, что я живу одна с двумя малолетними детьми, детей я закрыла в спальне, а сама стала вызывать скорую помощь. Все это происходило несколько минут, мы заперлись в маленькой комнате потом мы услышали, что он начал все крушить сначала на кухне, по звукам перемещался в большую комнату, орал и громил, все, что попадалось ему на пути… — пишет женщина. 

Потом, как рассказывает пострадавшая, сантехник стал ломится в дверь детской, обзывал ее матом, кричал «Открывай!». В итоге мужчина выбил дверь. Хозяйка квартиры сумела оттолкнуть нападавшего и вместе с детьми выбежала на площадку, укрылась у соседей. Соседи сразу же, по словам женщины, вызвали на место скорую помощь и полицию.

— Я в кратце объяснила соседям, что произошло и в то время он начал ломиться уже в дверь к моим спасительным соседям.Что пережили в этот момент не передать словами, кто бывал в такой ситуации, тот поймет. это просто ужас!!! у детей сильный стресс!!! Мы позвонили в полицию, все рассказали, причем звонили, когда он ломился, дети кричали и плакали, нам ответили ждите наряд, — пишет женщина.

В итоге сантехника вывели на улицу вышедшие на шум соседи. «Скорая» приехала через 50 минут после вызова, а полиция, как говорит женщина, в тот день не приехала вообще. Позже, по словам вологжанки, к ней приехали представители УК, которые пообещали возместить причиненный их сотрудником ущерб. 

 

Тэги: полиция, проверка

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