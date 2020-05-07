В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов

07.05.2020 [Происшествия]

В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений в соцсети о невыезде наряда на вызов о дебошире в квартире. Историю, которая с ней произошла 5 мая, в «Онлайн Вологде» рассказала женщина, живущая «в районе стадиона «Витязь». Пост был размещен анонимно.

По словам вологжанки, в тот день она вызвала сантехника из управляющей компании, который должен был поменять подводку к смесителю на кухне.

— В процессе работы с ним случился приступ, похожий на эпилепсию, сразу напишу, что я живу одна с двумя малолетними детьми, детей я закрыла в спальне, а сама стала вызывать скорую помощь. Все это происходило несколько минут, мы заперлись в маленькой комнате потом мы услышали, что он начал все крушить сначала на кухне, по звукам перемещался в большую комнату, орал и громил, все, что попадалось ему на пути… — пишет женщина. 

Потом, как рассказывает пострадавшая, сантехник стал ломится в дверь детской, обзывал ее матом, кричал «Открывай!». В итоге мужчина выбил дверь.

— Я, боясь за жизнь своих детей, попыталась его успокоить, увидев, что у него в руках гаечный ключ, у меня не было выбора, и на волне адреналина, а во мне 50 кг, как-то сумела, оттолкнула его. И успела протолкнуть детей в коридор и я вслед за ними. мы выбежали на площадку, причем дети были в одних трусах и босиком! — пишет женщина.

Вологжанка с детьми сумела добежать до соседей и укрыться у них. Соседи сразу же, по словам женщины, вызвали на место скорую помощь и полицию.

— Я в кратце объяснила соседям, что произошло и в то время он начал ломиться уже в дверь к моим спасительным соседям.Что пережили в этот момент не передать словами, кто бывал в такой ситуации, тот поймет. это просто ужас!!! у детей сильный стресс!!! Мы позвонили в полицию, все рассказали, причем звонили, когда он ломился, дети кричали и плакали, нам ответили ждите наряд, — пишет женщина.

В итоге сантехника вывели на улицу вышедшие на шум соседи. «Скорая» приехала через 50 минут после вызова, а полиция, как говорит женщина, в тот день не приехала вообще. 

Позже, по словам вологжанки, к ней приехали представители УК, которые пообещали возместить причиненный их сотрудником ущерб. 

За комментарием по поводу произошедшего NewsVo обратился в пресс-службу областного УМВД.

— По данному факту назначена служебная проверка, будет доподлинно установлено, когда именно приехала полиция. По результатам проверки будет принято решение, — прокомментировали в ведомстве. 

 

Тэги: дебоширы, полиция

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