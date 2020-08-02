20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце

Оперштаб правительства Вологодской области 2 августа сообщил о 27 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 20 в Череповце, три в Вологде, два - в Грязовецком районе, по одному в Череповецком и Нюксенском районах.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2461 случай заражения COVID-19. Из них 738 — в Вологде, 700 — в Череповце, 120 — в Вологодском районе, 157 — в Шекснинском районе, 81 — в Кадуйском районе, 62 — в Великоустюгском районе, 169 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 39 — в Устюженском районе, 22 — в Кичменско-Городецком, 23 — в Сокольском, 475 — в Череповецком, 64 — в Кирилловском, 10 — в Усть-Кубинском, 10 — в Нюксенском, 37 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 23 — в Вытегорском, 11 — в Харовском, 11 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 12 — в Белозерском, 3 — в Вашкинском, один — в Междуреченском районе.

Всего с начала пандемии на территории региона умерли уже 25 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 1984 (плюс три за минувшие сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске две медика ЦРБ заразились коронавирусом. Ранее в инфекционном отделении больницы находилась COVID-положительная пациентка, но в департаменте здравоохранения говорят, что эти случаи никак не связаны, медики заразились «в быту».