В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки

01.08.2020 [Общество]

Оперштаб правительства Вологодской области 1 августа сообщил о 28 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 13 в Череповце, девять в Вологде, по два в Бабаевском и Череповецком районах, по одному - в Грязовецком и Белозерском.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2406 случаев заражения COVID-19. Из них 735 — в Вологде, 680 —  в Череповце, 120 — в Вологодском районе, 157 — в Шекснинском районе, 81 — в Кадуйском районе, 62 — в Великоустюгском районе, 167 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 39 — в Устюженском районе, 22 — в Кичменско-Городецком, 23 — в Сокольском, 45 — в Череповецком, 64 — в Кирилловском, 10 — в Усть-Кубинском, 9 — в Нюксенском, 37 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 23 — в Вытегорском, 11 — в Харовском, 11 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 12 — в Белозерском, 3 — в Вашкинском, один — в Междуреченском районе.

Всего с начала пандемии на территории региона умерли уже 25 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 1981 (плюс 13 за минувшие сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске две медика ЦРБ заразились коронавирусом. Ранее в инфекционном отделении больницы находилась COVID-положительная пациентка, но в департаменте здравоохранения говорят, что эти случаи никак не связаны, медики заразились «в быту».

Тэги: коронавирус

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