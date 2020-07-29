В Череповце перекрасили здание железнодорожного вокзала

В Череповце завершились работы по покраске фасада здания железнодорожного вокзала. Вместо зеленого оно стало бежево-серым, при этом декоративные элементы фасадов остались белыми. Здание оштукатурили, зашпаклевали, нанесли два слоя краски.

"Вчера приезжали работники и наносили второй слой в отдельных местах, доработали нюансы. В целом покраска вокзала окончена, теперь он будет таким. В таком же цвете будут все здания вокзала, в том числе и те, которые пока остаются зелеными", - рассказала официальному сайту Череповца исполняющая обязанности начальника вокзала Надежда Горячева.

Ранее NewsVo сообщал, что решение об изменении цвета вокзала было принято по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Здание железнодорожного вокзала в Череповце было построено по типовому проекту в 1902–1905 годах одновременно со строительством железной дороги Санкт-Петербург — Вологда. В 50-х годах XX века справа от старого одноэтажного вокзала было построено двухэтажное здание, в 2008 году к основному зданию была выполнена пристройка, имеющая трехэтажную среднюю часть.

За годы своего существования здание неоднократно меняло цвет, в течение последних десятилетий оно было зеленым.