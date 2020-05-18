Железнодорожный вокзал в Череповце перекрасят из зеленого в бежевый

На железнодорожном вокзале в Череповце начали ремонт фасада здания. В ближайший месяц его перекрасят в бежево-серый цвет. Декоративные элементы, как и прежде, останутся белыми.

— Решение об изменении цвета вокзала было принято по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, — сообщается на сайте Северной железной дороги.

Фото газеты "Голос Череповца"

Здание железнодорожного вокзала в Череповце было построено по типовому проекту в 1902–1905 годах одновременно со строительством железной дороги Санкт-Петербург — Вологда. В 50-х годах XX века справа от старого одноэтажного вокзала было построено двухэтажное здание, в 2008 году к основному зданию была выполнена пристройка, имеющая трехэтажную среднюю часть.

За годы своего существования здание неоднократно меняло цвет, в течение последних десятилетий оно было зеленым.