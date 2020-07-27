Фитнес-клубы и бассейны откроют в Вологодской области с 28 июля

С 28 июля в Вологодской области снимут часть введенных ранее из-за коронавируса ограничений. Об этом в ходе заседания оперштаба заявил глава региона Олег Кувшинников.

"За последние две с половиной недели ежедневный прирост изменился с 18-20 человек до 26-27 человек в сутки. Это связано с тем, что мы усилили тестирование лиц с симптомами ОРВИ. Это и дало такой прирост. Мы видим, что резкого всплеска заболеваемости не наблюдается, ситуация стабильная. Поэтому считаю возможным продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу", - отметил Кувшинников.

Так, с завтрашнего дня в регионе разрешена работа фитнес-клубов и плавательных бассейнов, с соблюдением всех установленных рекомендаций по дезинфекции и своевременной уборке помещений. Кроме того,в спортзале на одного посетителя должно быть не менее 4 квадратных метров, а расстояние между тренажерами - не менее 1,5 метров.

Разрешается проведение спортивных, физкультурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Возобновляются в полном объеме межрегиональные перевозки и открываются зоопарки.

"Еще одна новость касается подготовки школ к 1 сентября. Председатель правительства заявил, что окончательное решение будет принято 20 августа. Сегодня я хочу сказать, что мы не будем ждать 20 августа, мы начинаем с сегодняшнего дня подготовку к открытию всех школ в торжественной обстановке 1 сентября", - сказал Кувшинников.

Кроме того, возобновляется регистрация браков в присутствии гостей, правда, их должно быть не более 10 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде у сотрудника «Пятерочки» на улице Гагарина, 80б обнаружили коронавирус. Магазин продолжает работу, в нем проведена дезинфекция.