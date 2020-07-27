Коронавирус обнаружили у продавца супермаркета в Вологде

27.07.2020 [Общество]

В Вологде у сотрудника «Пятерочки» на улице Гагарина, 80б обнаружили коронавирус. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал GorodVo.

«У нашего продавца заболел живот, она пошла в больницу, и там у нее нашли коронавирус, не на рабочем месте. Сотрудники, которые с ней контактировали, отправлены на карантин. Магазин продолжает работу, так как проведена дезинфекция», — рассказала журналистам супервайзер «Пятерочки».

Ранее NewsVo сообщал, что за предыдущие сутки в регионе было выявлено 26 новых случаев коронавируса. Из них 18 в Череповце, два в Вологде, четыре в Кадуйском районе, по одному в Устюженском и Вашкинском.

Тэги: супермаркеты, коронавирус

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