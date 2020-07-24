Администрация Вологды готовит к передаче на реставрацию три деревянных дома

24.07.2020 [Культура]

Управление культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды заключило контакт на разработку научно-проектной документации по сохранению трех исторических зданий: на улице Октябрьской, 15, улице Кирова, 33 и Набережной VI Армии, 81

Деревянное здание 19-го века на Кирова, 33 — это объект культурного наследия федерального значения, а дом № 81 на Набережной VI Армии — объект культурного наследия регионального значения. По обоим зданиям разрабатываются эскизные проекты. После подготовки документов объекты представят к приватизации.

— Данные здания сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, — пояснил заместитель начальника управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды Дмитрий Ивакин. — В настоящий момент объекты в муниципальной собственности, после составления научно-проектной документации они могут быть приватизированы частными лицами с возможностью последующей реставрации и восстановления в соответствии с проектным эскизом. Эти условия и сроки будут прописаны в договоре. Проектная документация должна быть подготовлена к 19 ноября 2020 года.

Также сейчас разрабатывается эскиз для проведения реставрационных работ в здании по улице Октябрьской, 15, где располагается музыкальная школа № 4. 

— Здание было возведено в третьей четверти 19-го века в стиле классицизма. Проектная документация должна быть готова в ноябре 2020 года. После этого будут прорабатываться источники финансирования для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, — сообщается в пресс-релизе администрации города Вологды.

 

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