Администрация Вологды готовит к передаче на реставрацию три деревянных дома

Управление культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды заключило контакт на разработку научно-проектной документации по сохранению трех исторических зданий: на улице Октябрьской, 15, улице Кирова, 33 и Набережной VI Армии, 81.

Деревянное здание 19-го века на Кирова, 33 — это объект культурного наследия федерального значения, а дом № 81 на Набережной VI Армии — объект культурного наследия регионального значения. По обоим зданиям разрабатываются эскизные проекты. После подготовки документов объекты представят к приватизации.

— Данные здания сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, — пояснил заместитель начальника управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды Дмитрий Ивакин. — В настоящий момент объекты в муниципальной собственности, после составления научно-проектной документации они могут быть приватизированы частными лицами с возможностью последующей реставрации и восстановления в соответствии с проектным эскизом. Эти условия и сроки будут прописаны в договоре. Проектная документация должна быть подготовлена к 19 ноября 2020 года.

Также сейчас разрабатывается эскиз для проведения реставрационных работ в здании по улице Октябрьской, 15, где располагается музыкальная школа № 4.