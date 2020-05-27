«Вологда-Чеваката» заняла последнее место в чемпионате Суперлиги 1

27.05.2020 [Спорт]

27 мая состоялось заседание исполкома российской федерации баскетбола. Были утверждены итоговые классификации Чемпионата России «Единая лига» среди мужских команд спортивных клубов,  двух дивизионов Суперлиги, среди женских команд Суперлиги-Первый дивизион, а также Кубка России среди мужских и женских команд, Первенств России среди юниоров до 21 года, юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает сайт Российской федерации баскетбола.

«Вологда-Чеваката» заняла последнее 12 место в чемпионате Суперлиги 1. Напомним, что чемпионат был прерван из пандемии коронавируса и команды сыграли разное количество игр. «Вологда-Чеваката» провела 40 матчей, в которых одержала только 6 побед. Столько же игр и у сыктывкарской «Ники», но у нее 30 побед, и 4 место в турнирной таблице. Остальные команды успели провести по 42-44 матча. А победителем стал «Ростов-Дон-ЮФУ», который одержал 39 побед в 44 матчах.

Тэги: баскетбол

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