Фонд капитального ремонта через суд взыскал долг с предпринимателя из Вологды

27.05.2020 [Общество]

Фонд капитального ремонта Вологодской области через суд взыскал часть долга по взносам с предпринимателя из Вологды.

Из материалов дела следует, что фонд обратился в суд с иском о взыскании с мужчины 259 286 рублей задолженности по уплате взносов на капремонт за нежилое помещение в доме на улице Герцена. Долг накопился за период с октября 2014 года по апрель 2019 года.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что часть задолженности за период с 1 августа 2016 года по 30 сентября 2018 года уже была оплачена предыдущим владельцем помещения.

«Кроме того, Фонд капитального ремонта обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском в ноябре 2019 года, соответственно требования о взыскании долга за период с октября 2014 года по ноябрь 2016 года включительно оказались за пределами срока исковой давности», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Учитывая эти факты, суд обязал ответчика выплатить фонду 59 677 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде суд обязал предпринимательницу Римму Карсанову выплатить 384,5 тысячи рублей долга по взносам на капитальный ремонт дома № 20 по улице Герцена. Изначально сумма долга была больше, но к тому моменту, как Фонд капитального ремонта вышел в суд, по части требований уже истек срок исковой давности.

Тэги: фонд капремонта, долги

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