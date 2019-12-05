В Вологде предпринимательница задолжала полмиллиона рублей по взносам на капремонт

В Вологде суд обязал предпринимательницу Римму Карсанову выплатить 384,5 тысячи рублей долга по взносам на капитальный ремонт дома № 20 по улице Герцена. Изначально сумма долга была больше, но к тому моменту, как Фонд капитального ремонта вышел в суд, по части требований уже истек срок исковой давности.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, в жилом доме на улице Герцена, 20 предпринимательнице принадлежат три помещения: площадью 384,15 квадратных метра, 634,35 квадратных метра, 562 квадратных метра. Все они нежилые. Общая сумма долга с учетом начисленных пеней, как заявил на суде представитель Фонда капремонтов, составила 584,3 тысячи рублей.

Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев иск Фонда, пришел к выводу, что предпринимательница должна заплатить 384, 5 тысяч рублей. Во взыскании платежей, по которым истек срок давности, было отказано.

Римма Карсанова — родственница предпринимателя Эльбруса Карсанова, который, как ранее сообщал NewsVo, захватил 66 квадратных метров земли на улице Лермонтова в Вологде, где построен ТЦ «Перекресток». В здании на Герцена, 20 в Вологде работает супермаркет «Золотой ключик» и ресторан «Огород».