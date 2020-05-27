Опекуны Степы Кукина, осуждённые за убийство мальчика, пытаются обжаловать приговоры

Вологжане Юлия и Евгений Блохины, опекуны погибшего Степы Кукина, признанные виновными в убийстве и истязании мальчика, пытаются обжаловать свои приговоры.

Как NewsVO сообщал ранее, приговор подсудимым был вынесен в Вологде 20 февраля 2020 года. Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, Евгению Блохину – 4 года колонии общего режима.

Юлии Блохиной было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст. 105, пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп. «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125, ст. 156 УК РФ), Евгению Блохину — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125 УК РФ). По всем статьям они были признаны виновными, кроме статьи 125 УК РФ - оставление в опасности.

По сообщению областной пресс-службы судов, рассмотрение апелляционных жалоб осуждённых и их защитников назначено во Втором апелляционном суде общей юрисдикции на 28 мая 2020 года на 10 утра.