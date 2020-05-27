Оперштаб правительства Вологодской области сообщил о 75 новых случаях коронавируса в регионе

Оперштаб правительства Вологодской области 27 мая сообщил о выявленных за сутки 75 новых случаях коронавируса в регионе. Больше половины заболевших - 39 человек - в Бабаевском районе. 23 новых случая инфицирования выявлены в Шекснинском районе, четыре - в Череповце, три - в Вологде, три - в Кадуйском районе, два - в Череповецком, один - в Вологодском.

Таким образом, по данным региональных властей, с начала пандемии в Вологодской области выявлено 774 подтвержденных случая заражения COVID-19. Из них 325 — в Вологде, 160 — в Череповце, 45 — в Вологодском районе, 61 — в Шекснинском районе, 28 — в Кадуйском районе, 21 — в Великоустюгском районе, 14 — в Грязовецком районе, 10 — в Чагодощенском районе, 9 — в Устюженском районе, 7 — в Кичменско-Городецком, 7 — в Сокольском, 9 — в Череповецком, 5 — в Кирилловском, 5 — в Усть-Кубинском, 4 — в Нюксенском, 4 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 3 — в Вытегорском, 3 — в Харовском, 42 — в Бабаевском, 2 — в Никольском, 2 — в Тарногском, 2 — в Вожегодском, 2 — в Белозерском, один — в Междуреченском районе. 276 человек выздоровело, шестеро погибло. 157 пациентов с выявленным коронавирусом проходят лечение в стационаре.

Ранее NewsVo сообщал, что три очага коронавирусной инфекции выявили на производственных площадках Вологодской области. COVID-19 был обнаружен у рабочих, приехавших в Шекснинский, Бабаевский районы и Череповец. Очаг возник среди работников компании «Сварочно-монтажный трест» Шекснинского района, в Бабаевском районе заразились сотрудники предприятия «Ленгазспецстрой», в Череповце очаг выявлен на предприятии «Техстроймост».