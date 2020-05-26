Три очага коронавирусной инфекции выявили на производственных площадках Вологодской области

26.05.2020 [Общество]

Три очага коронавирусной инфекции выявили на производственных площадках Вологодской области. COVID-19 был обнаружен у рабочих, приехавших в Шекснинский, Бабаевский районы и Череповец. 

«По оперативной информации Роспотребнадзора, на Вологодчине появилось три серьезных производственных очага инфекции, которые дали серьезный прирост численности заболевших за сутки. По предварительным данным, в Бабаевском районе рост за сутки составил 39 человек, в Шекснинском районе – 23 человека, в Череповце выявлено 17 заболевших. В основном, это работники организаций, привлеченные вахтовым методом», – сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Очаг возник среди работников компании «Сварочно-монтажный трест» Шекснинского района, в Бабаевском районе заразились сотрудники предприятия «Ленгазспецстрой», в Череповце очаг выявлен на предприятии «Техстроймост».

«В Череповце все необходимые меры для локализации очага приняты, заболевшие изолированы, по месту их размещения организовано видеонаблюдение, контроль осуществляется мобильными группами. Нарушений режима изоляции нет», – сказала руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по городу Череповцу Лаура Петрова.

В Бабаевском районе размещение заболевших и контактных лиц организовано на разных этажах одного здания. В связи с этим глава региона поручил немедленно решить вопрос с изоляцией больных для предотвращения возможного инфицирования здоровых людей, в том числе путем обустройства в здании межэтажных санпропусников или развертывания палаточного лагеря.

Исключить расширение очага инфекции Олег Кувшинников поручил и в Шекснинском районе. Эта территория является крупнейшим автотранспортным, железнодорожным и газораспределительным узлом Вологодчины, также там расположены исправительные колонии. Глава региона поставил задачу усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции на территории района, не допускать перемещения заболевших и контактных лиц по поселку, организовать подвоз продуктов питания.   

«С сегодняшнего дня все строительные организации будут привлекать подрядчиков из других регионов только после согласования с региональным оперативным штабом при наличии обсерваторов, соответствующих требованиям Роспотребнадзора», - заявил Олег Кувшинников.   

Тэги: коронавирус

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