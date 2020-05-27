В Череповце проведут онлайн-марафон, посвященный Александру Башлачеву

27 мая Череповецкое музейное объединение проведет онлайн-марафон, посвященный 60-летию со дня рождения поэта и музыканта Александра Башлачева. В группе музея в соцсети весь день будут публиковать записи интервью, концерты, стихи.

Так, в 12 часов там можно будет посмотреть запись квартирного концерта рок-барда, состоявшегося в мае 1986 года в квартире лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. В 13 часов будет опубликован разговор Юрия Сапрыкина и Леонида Парфёнова об Александре Башлачёве (проект «Башлачев.30», «Такие дела» и Яндекс.Музыка). В 13.40 - фрагменты интервью Александра Башлачева Борису Юхананову и Алексею Шипенко. В 14.00 в группе опубликуют запись концерта Башлачева, который состоялся в стенах ленинградского ДК Ильича 24 мая 1987 года. Кроме того, зрители также смогут увидеть программу телеканала "Культура", посвященную поэту, интервью Дмитрия Ревякина и Юрия Шевчука о Башлачеве, видео, как череповчане читают его стихи. Подробное расписание опубликовано в группе Череповецкого музейного объединения.

Ранее NewsVo сообщал, что музейное объединение выиграло грант в 997 тысяч рублей на создание виртуального музея поэта и музыканта. Проект музейщиков вошел в число победителей конкурса «Общее дело» в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».