Виртуальный музей рок-поэта Александра Башлачева создадут в Череповце

04.05.2020 [Культура]

Череповецкое музейное объединение выиграло грант в 997 тысяч рублей на создание виртуального музея поэта и музыканта Александра Башлачева. Проект музейщиков вошел в число победителей конкурса «Общее дело» в номинации «Музеи. Культура. Новая форма». 

- Благодаря этому будет создан сайт с визуально-динамическими эффектами, встроенным аудиогидом, разделом, посвященным поэзии и музыкальным произведениям автора. Основой станут предметы, события и воспоминая о жизни и творчестве поэта, - пишет на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Как ранее сообщал NewsVo, музей, посвященный жизни и творчеству поэта Александра Башлачева, переедет в центр Череповца. Экспозиция переместится с проспекта Строителей, 30 в здание филармонии на Советском проспекте, 35а. Комната-музей в филармонии должна открыться к 60-летию со дня рождения Башлачева, в мае 2020 года.

 

Тэги: Башлачев, музей

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