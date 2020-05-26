В 87 млн рублей оценило следствие доход владельцев сети незаконных игорных клубов в Вологодской области

В Вологодской области завершено следствие по делу преступной группировки, занимавшейся организацией работы незаконных игорных клубов на территории двух регионов. Доход фигурантов дела от деятельности подпольных казино оценили в 87 млн рублей.

— По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили с 2016 года незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре Вологодской области и городе Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Деятельность клубов была пресечена в августе 2019 года в результате совместной работы следователей СКР и полиции. Из заведений изъяли в общей сложности 515 единиц компьютерной техники и шесть игровых автоматов. Четверых организаторов суд по ходатайству следствия отправил под арест, двое, включая женщину-администратора, находятся под подпиской о невыезде.

Следователям также удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором располагался штаб ОПГ. Из него руководили сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах деньги, а также купленные на них ювелирные изделия.

— Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что среди изъятых монет есть старинные испанские дублоны.

Параллельно с расследованием преступления следователи при оперативном сопровождении полицейских установили полный перечень имущества всех фигурантов дела. По ходатайству следствия судом наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту общей стоимостью более 80 млн рублей.

Фигурантам предъявили обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.