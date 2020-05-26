Фотографию вологжанина, снятую в рамках флешмоба #ИзоИзоляция, опубликовала крупнейшая немецкая газета

26.05.2020 [Культура]

«Зюддойче цайтунг» напечатала мои ноги!» - такую новость сообщил друзьям в социальных сетях вологжанин Александр Торопов.

Необычные фотографии семьи Тороповых были опубликованы 25 мая на страницах крупнейшей ежедневной газеты Германии. На этих снимках вологжане участвуют в культурном флэшмобе #ИзоИзоляция и изображают картины художника Васи Ложкина.

NewsVo спросил у Тороповых, как получилось, что они попали на страницу Süddeutsche Zeitung.

- У моей подруги, которая живет в Германии, есть знакомая-корреспондент этой газеты. И эта корреспондент искала детей из России для сюжета. Тема «как дети проводят время на карантине». В каждом номере публикуют чью-то маленькую историю. Ну вот, мы через мою подругу состыковались и дали маленькое интервью. Все оказалось просто, - рассказала NewsVo Анастасия Торопова.

В короткой заметке на страницах немецкой газеты 9-летние Аглая и Саша рассказывают, чем они занимаются дома во время карантина. В том числе они упоминают историю о том, как всей семьёй участвовали в художественном флэшмобе.

- Про изоизоляцию случайно получилось, - говорит Анастасия. - Мы сказали, что косплеили Ложкина, а она фотографии попросила, и им там очень понравилось.

Ещё в апреле семья Тороповых участвовала в художественном флэшмобе и изобразила несколько картин Васи Ложкина. Кстати, этот художник очень популярен среди участников Изоизоляции, люди из разных городов и стран изображают его картины с котами. Ложкин совместно с газетой «Комсомольская правда» даже проводили конкурс среди участников флэшмоба на лучшую пародию его картин. Несмотря на то, что работы Тороповых очень смешные, в призёры они не попали, потому что присоединились к флэшмобу уже после завершения того конкурса.

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