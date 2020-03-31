Россияне запустили в соцсетях культурный флэшмоб #ИзоИзоляция

Сидящие по домам россияне запустили в социальных сетях флэшмоб #ИзоИзоляция. Под этим хэштегом они публикуют свои фотографии, на которых изображают сюжеты картин известных художников.

Здесь и «Любительница абсента» Пабло Пикассо и «Опять двойка» Фёдора Решетникова, а также «Утро» Татьяны Яблонской, «Дома с горностаем» Леонардо Да Винчи и многие другие.

Любой, кто сейчас оказался дома на самоизоляции, может стать участником флэшмоба, изобразив свою любимую картину и разместив её на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ИзоИзоляция