Россияне запустили в соцсетях культурный флэшмоб #ИзоИзоляция

31.03.2020 [Культура]

Сидящие по домам россияне запустили в социальных сетях флэшмоб #ИзоИзоляция. Под этим хэштегом они публикуют свои фотографии, на которых изображают сюжеты картин известных художников.

Здесь и «Любительница абсента» Пабло Пикассо и «Опять двойка» Фёдора Решетникова, а также «Утро» Татьяны Яблонской, «Дома с горностаем» Леонардо Да Винчи и многие другие.

Любой, кто сейчас оказался дома на самоизоляции, может стать участником флэшмоба, изобразив свою любимую картину и разместив её на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ИзоИзоляция

 

Тэги: картина, самоизоляция

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