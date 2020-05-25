Автошколу в Никольске оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу в период действия режима самоизоляции

25.05.2020 [Общество]

В Никольском районе суд привлёк к административной ответственности автошколу «Универсал Плюс» и её директора за несоблюдение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд установил, что днём 9 апреля работник автошколы проводил практическое занятие с одной из учениц.

«Автомобиль Renault Logan с установленным знаком «учебный автомобиль», за рулем которого находилась С., ученица автошколы, а рядом с ней - инструктор по вождению, двигался по проезжей части дороги перед остановкой в районе дома № 5 на ул. Проезжей в с. Кичменгский Городок. На водителе и пассажире во время обучения отсутствовали медицинские маски», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В суде директор школы не признал своей вины и пояснил, что объявил 9 апреля нерабочим днём с сохранением зарплаты. Работник был ознакомлен с соответствующим приказом. Кроме того, с 25 марта в учреждении не производилась выдача путевых листов. По его мнению, в тот день инструктор использовал автомобиль в личных целях и проводил занятие без согласия на то руководства учреждения. 

Эти доказательства суд счёл недостаточными, посчитал, что руководством школы был нарушен ряд норм.

— Тем самым не обеспечивались требования по соблюдению масочного режима и дистанцирования граждан с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, нарушены требования ст. 11, ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 1.1 п. 1 Постановления Главного государственного санитарного врача по Вологодской области от 26.03.2020 г. № 4, — говорится в сообщении пресс-службы.

Организация и её директор привлечены к административной ответственности и назначил им наказание в виде штрафа. Штраф юридическому лицу составил 100 тысяч рублей, должностному лицу — 25 тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Стоит отметить, что масочный режим в Вологодской области был введен только с 1 мая, а пункт постановления санитарного врача, обозначенный в сообщении пресс-службы судов, касается прекращения доступа людей в учреждения дополнительного образования, культуры, развлекательных учреждений. 

Тэги: автошколы, самоизоляция, коронавирус

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