С 1 мая жителей Вологодской области обяжут носить маски в общественных местах

В Вологодской области с 1 мая введут масочный режим. Это означает, что ношение маски станет обязательным в общественных местах.

«С 1 мая вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах, на общественных территориях, в магазинах, общественном транспорте», - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 30 апреля в ходе заседания областного штаба по коронавирусу.

По его словам, решение о вводе масочного режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин - бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19.

За несоблюдение требования о ношении масок предусмотрена административная ответственность - штрафы от 1 000 рублей, заявила руководитель Роспотребнадзора по Вологодской области Ирина Кузнецова.