Оперштаб правительства Вологодской области сообщил о 34 новых случаях коронавируса в регионе

Оперштаб правительства Вологодской области 25 мая сообщил о выявленных за сутки 34 новых случаях коронавируса в регионе. Семь из них в Вологде, 14 — в Череповце, по четыре в Вологодском и Чагодощенском районах, три в Устюженском, по одному в Череповецком и Тотемском районах.

Таким образом, по данным региональных властей, с начала пандемии в Вологодской области выявлено 699 подтвержденных случая заражения COVID-19. Из них 322 — в Вологде, 156 — в Череповце, 44 — в Вологодском районе, 38 — в Шекснинском районе, 25 — в Кадуйском районе, 21 — в Великоустюгском районе, 14 — в Грязовецком районе, 10 — в Чагодощенском районе, 9 — в Устюженском районе, 7 — в Кичменско-Городецком, 7 — в Сокольском, 7 — в Череповецком, 5 — в Кирилловском, 5 — в Усть-Кубинском, 4 — в Нюксенском, 4 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 3 — в Вытегорском, 3 — в Харовском, 3 — в Бабаевском, 2 — в Никольском, 2 — в Тарногском, 2 — в Вожегодском, 2 — в Белозерском, один — в Междуреченском районе. 267 человек выздоровело, четверо погибло. 148 пациентов с выявленным коронавирусом проходят лечение в стационаре.

Ранее NewsVo сообщал, что 24 мая мэр Череповца и губернатор Вологодской области сообщили разные данные о количестве новых пациентов с COVID-19 в городе. Так, по данным Вадима Германова, речь шла о 15 пациентах, а на странице Олега Кувшинникова была опубликована информация о четырех.

25 мая на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов попытался объяснить расхождения.