Губернатор области и мэр Череповца сообщают разные данные о количестве новых заболевших COVID-19 в городе

В правительстве Вологодской области 24 мая сообщили о четверых новых заболевших COVID-19 в Череповце за сутки, в мэрии города — о 15 заболевших. Информация опубликована на официальных страницах губернатора Олега Кувшинникова и мэра Череповца Вадима Германова.

Так, утром мэр города Германов на своей странице в соцсети сообщил, что, по данным на 9.00, за сутки в Череповце выявили 15 новых пациентов с коронавирусом.

— Из них 14 — контактировавшие с заболевшими, еще 1 положительный результат выявлен на железнодорожном вокзале у пассажира поезда, — отметил мэр.

В 12.12 губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что за сутки в регионе выявили 22 новых случая коронавируса, из них в Череповце всего четыре случая.

Так, по данным оперштаба, 14 случаев зафиксировано в Вологде, два - в Вологодском районе, по одному в Междуреченском и Кадуйском. Итого, как отмечают в правительстве, в регионе с начала пандемии 665 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.