Скрывшийся с места ДТП в Вологодском районе водитель сам пришел в полицию

24 мая в отдел полиции по Вологодскому району пришел 21-летний молодой человек, управлявший машиной, которая попала в ДТП на трассе Вологда-Медвежьегорск.

Ранее NewsVo сообщал, что авария произошла около 5.50 утра 23 мая на 10 километре автодороги А119 Вологда-Медвежьегорск- автодорога Р21 «Кола». По предварительным данным областного УМВД, водитель автомашины «Джилли» допустил съезд с дороги. В результате ДТП 21-летняя пассажирка получила травму головы, а 18-летняя пассажирка — травму позвоночника. Водитель с места происшествия скрылся. Позже выяснилось, что в машине ехали еще две девушки.

— Водитель и еще две пассажирки с места происшествия скрылись. Позднее одна из них обратилась за медпомощью. Сотрудники ГИБДД по свидетельским показаниям установили, кто был за рулем, однако подозреваемый в ДТП скрывался в неустановленном месте. Благодаря поддержке СМИ, неравнодушных граждан и работе оперативных сотрудников молодой человек явился в отделение полиции, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В настоящее время с ним работают следователи ОМВД России по Вологодскому району. Проводятся необходимые проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.