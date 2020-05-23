Под Вологдой «Джилли» вылетел в кювет: пострадали две пассажирки, водитель скрылся

Два человека получили травмы в ДТП под Вологдой: водитель машины, в которой они ехали, с места скрылся. Авария произошла около 5.50 утра 23 мая на 10 километре автодороги А119 Вологда-Медвежьегорск- автодорога Р21 «Кола».

По предварительным данным областного УМВД, водитель автомашины «Джилли» допустил съезд с дороги. В результате ДТП 21-летняя пассажирка получила травму головы, а 18-летняя пассажирка — травму позвоночника.

— Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД устанавливают его местонахождение. Полицейские призывают водителя самому придти в подразделение ОГИБДД ОМВД России по Вологодскому району по адресу: г. Вологда, улица Зосимовская, 26, каб. 307 или позвонить по телефону 8(8172)76-54-06, 76-54-17, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Очевидцев происшествия и всех, кто располагает информацией о местонахождении водителя, просят сообщить об этом по вышеуказанным телефонам или 02.