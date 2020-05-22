В Вологодской области расширят список сотрудников больниц, имеющих право на выплаты из-за COVID-19

22.05.2020 [Общество]

В Вологодской области расширят список сотрудников медцчреждений, имеющих право на региональные выплаты в связи с работой в условиях пандемии COVID-19. Так, помимо медицинского персонала, непосредственно контактирующего с зараженными коронавирусом, туда включат сантехников, электриков и других технических работников обсерваторов и моногоспиталей. 

Такое решение было принято на встрече губернатора Олега Кувшинникова с главврачом горбольницы №1 в Вологде Павлом Шепринским. 

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

По словам Шепринского, в медучреждении сейчас есть все необходимые средства защиты: маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы. Организовано трехразовое питание для пациентов и медперсонала, а также специальная «горячая линия» для родственников людей, оставшихся в обсервации.

«К сожалению, значительная часть сотрудников ушла на карантинные мероприятия и самоизоляцию. Но нас поддержали другие лечебные учреждения, и мы полностью сформировали бригаду моногоспиталя, которая сейчас работает, - отметил главный врач. – Конечно, мы понимаем пациентов, которые оказались в такой экстремальной ситуации. Но, руководствуясь нашими санитарными правилами, распустить их пока нельзя. В противном случае мы получим вторую Москву и неконтролируемый рост числа зараженных».

Павел Шепринский также заверил, что все медицинские работники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусом, уже получили необходимые выплаты из федерального и областного бюджетов. Однако остались некоторые категории, прежде всего технического персонала, которые не упомянуты ни в одном постановлении. В первую очередь это уборщицы, электрики, лифтеры, IT-специалисты и другие, которые также трудятся в очаге и обеспечивают работоспособность учреждения.

«Мы обязательно дополним наш перечень получателей региональных выплат сотрудниками, которые не подпадают под федеральные стимулирующие выплаты», - сказал Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в городской больнице № 1 в Вологде пациентам терапевтического корпуса, которые не нуждаются в стационарном лечении, разрешили самоизолироваться дома. 21 мая стало известно, что этот корпус, в котором находятся отделения кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.  

Тэги: коронавирус, медики, выплаты

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